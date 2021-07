Valerie DIOT

Une vingtaine d'années d’expérience en marketing produit dans la gestion des marques en food principalement sur les marchés de la RHD mais également de la GMS, pour le compte des marques de l’industriel et celles de l’enseigne de distribution (MDD).

Une formation première scientifique en biochimie, en nutrition portée par un profond intérêt et entretenue au fil des années par des lectures, des rencontres (scientifiques, chefs) m'ont progressivement conduit à élargir la démarche à l'ensemble de l'univers du food.



Des compétences :

- Expertise marketing B to B to C,

- Marketing stratégique et opérationnel produits : définition et mise en place des politiques du mix, des plans marketing,

- Elaboration des plans innovation produits : veille réglementaire, études, gestion de projets, lancements, partenariats commerciaux, achat, sourcing, négociation,

- Marketing relationnel : segmentation clients, marketing direct, campagnes multicanal, acquisition/fidélisation,

- Category management : revue de marchés, mise en place des KPI, préconisation d’offre, stratégie promotionnelle,

- Communication : newsletter, événementiels, relations presse, communication technique.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Communication

Management

Marketing direct

Trade Marketing

Achats

Category management