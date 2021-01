Valérie DOMENEC

Consultante formatrice en intelligence collective et créative

Accompagnement de soutien - transitions individuelles et collectives par le biais de la créativité et de la psychanalyse



Dans un contexte sociétal en pleine mutation, j'ai à coeur de travailler sur des projets en lien au changement de cap, au développement durable, à l'humain. C'est pourquoi je m'oriente vers l'accompagnement aux transitions en prenant appui sur les approches en psychothérapie et les outils de créativité. La visée de ma démarche étant d'aider à un être mieux et à un vivre ensemble plus juste et solidaire dans une société de plus en plus vulnérable.



#accompagnatrice #soutien #formatrice #transitiondesorganisations #intelligencollective #intelligencecreative #psychopraticienne #psychanalyste #RSE #resilienceinterieure #RSE #ecoanxiete #effondrement #libererlaparole



En charge d'études qualitatives et spécialisée en sémiologie, mes différentes expériences m'ont permis de collaborer avec différents types d'interlocuteurs, de structures et de secteurs. Au fil de mes 20 années d'expérience, jai navigué du discours émis au discours perçu, de la création du sens jusqu'aux perceptions consommateurs et aux comportements shopper. J'ai acquis autonomie, esprit d'initiative dans une dynamique de co-construction et ainsi développé 4 grandes expertises :



- SEMIO : tant en amont qu'en aval de la création, quel que soit le support et le contenu ;

- QUALI : de la proposition méthodologique à la restitution de résultats opérationnels ; études ad hoc et shopper

- QUALI ON-LINE : de la mise en place au community management.

- PSYCHOLOGIE : dans la compréhension du consommateur au travers son discours et de ses comportements



N'hésitez pas à me contacter, je me ferais un plaisir de vous répondre.