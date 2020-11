Valérie GAMELIN

Directrice de business unit confirmée, avec une solide expérience dans les domaines du Marketing et de la Communication à l'échelon international. J'aime les challenges et suis très orientée sur le résultat et la réussite. J'aime travailler en équipe et valoriser mes collaborateurs dans leurs réalisations. Mon style de management est basé sur la motivation et l'écoute. Rigoureuse et organisée, j'aime le travail bien fait. Je pilote mes activités en utilisant des outils et méthodes qualité axés sur l'amélioration continue. Mes diverses fonctions et missions m'ont permis d'être très polyvalente et autonome, et de travailler en étroite collaboration avec les équipes de direction.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Branding

Organisation du travail

Management d'équipe

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Management

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Continuous Improvement

Brand Management

Internal Communications

Decision-making Skills

Negotiation Skills

Product Marketing