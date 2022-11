Valerie HAY

Forte de 30 ans dexpérience dont 18 ans à des postes de Direction des Achats jai délivré des résultats économiques probants dans divers environnements (Restauration commerciale, à thème, de luxe, collective, évènementielle, snacking, Hôtellerie, industrie, sites de production, distribution)



Passionnée par les achats et le secteur de la Restauration, je suis animée par une forte culture du résultat, suis sensible à la qualité des produits et ai un sens aigu du service.



Fille de Restaurateurs, jai commencé ma carrière par des fonctions commerciales, et connais parfaitement les attentes terrain.



Exigeante envers moi-même et réactive, je possède une forte capacité dadaptation.



Leader reconnue, mes aptitudes à fédérer me permettent dengager les équipes à latteinte dobjectifs ambitieux.



Je collabore très aisément avec les Responsables de sites et opérationnels,

R et D, Commerce, Marketing, Production, Appro, Qualité



Capable dallier vision stratégique et actions opérationnelles, japprécie dêtre impliquée et de contribuer aux enjeux globaux de lEntreprise