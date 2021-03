Responsable national Trade Marketing

Granarolo Benelux, Bettembourg (Luxembourg) - Marque Casa Azzurra fromages italiens

- Coordination Marketing interne / Marketing de la grande distribution (Assortiments, innovations, Merchandising, analyses marchés et consommateurs)

- Formation des forces de vente interne et externe et construction des outils

- Création et animation du plan Trade Marketing et Merchandising