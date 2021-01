Valérie LAGIER

Iconographe freelance

10 ans d'expérience en pub, édition et audiovisuel



Recherche iconographique et filmique (photos et vidéos) pour pubs, films institutionnels & corporate, print, mood boards, négociations de droits, right clearance, recherche d’ayants droits, gestion des droits à l’image...



Auteur du livre EN UN MOT

Préface de l'écrivain Daniel Pennac (prix Renaudot 2007)

Editions Subervie



Et juste une série d'ardoises...

à découvrir en un clic :

http://valerie.lagier.free.fr



10 ans d'expérience en pub, édition et audiovisuel :

Agences PUBLICIS CONSEIL et PUBLICIS DIALOG, QUAD PRODUCTION, Editions RIZZOLI, PUIG, Agence CLM-BBDO, Agence LEG, PROXIMITY-BBDO, Editions LA MARTINIERE, Agence BETC Euro RSCG, Gyro:Paris, FIGHTING FISH, J. WALTER THOMPSON, MKTG, OGILVY ONE, LA FRANCAISE, SAATCHI & SAATCHI + DUKE, YOUNG & RUBICAM, WAM Production, BRAND IMAGE, Mc Cann Erickson, JET TOURS, Editions PLAY BAC, LA CHOSE Das Ding , LEO BURNETT, MKTG, CLM-BBDO, ROSAPARK, PARKER WAYNE PHILIPS, Editions HAZAN, WIZZ Production, UNESCO, ARTE... etc



Une excellente connaissance des sources photos et vidéos, un contact permanent avec de nombreuses agences d'images et des réseaux de photographes indépendants, une bonne maîtrise de la recherche et de la présentation indexée des sources documentaires. Un clin d’oeil de photographe qui accélère et facilite toujours le choix décisif des visuels.



A l'écoute des directeurs de projets, des directeurs artistiques ou d'une équipe éditoriale. Rapide, efficace et disponible, capable de réaliser en urgence des missions de recherches icono afin de trouver les images justes.