Valerie LERICHE

Dans le cadre de mon poste chez RENAULT, je coordonne des projets relatifs à la Distribution des véhicules neufs dans le monde.

Mes précédentes fonctions opérationnelles chez PHILIPS et GENERAL ELECTRIC m'ont permis de développer mes compétences en terme de flux informatiques et logistiques tout au long de la chaine logistique.



Compétences

- Autonome, organisée, pragmatique, avec une réelle sensibilité-client

- Forte réactivité et aptitude à gérer en parallèle des actions urgentes et des projets long-terme

- Fédérer et motiver une équipe projet multiculturelle et transversale

- Analyser un processus, définir son plan d’amélioration et le piloter (méthode : Lean 6 Sigma)

- Maîtriser les contraintes logistiques pour le secteur du Médical, des GMS et de l'Automobile



Mes compétences :

BLACK BELT

Healthcare

Lean

Lean Six Sigma

Logistics

Logistique

Responsable logistique

SCM

Six Sigma

Supply chain