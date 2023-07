Valérie MORANTON

Assistante de Direction, Assistante Commerciale, Responsable Centres d'Affaires

25 années d'expérience dans des domaines variés

Des aventures riches et intéressantes



Mes atouts : Faculté dadaptation, Polyvalente, Responsable

Mes qualités : Autonome, Dynamique, Organisée

Ces qualités associées à mon sens du relationnel feront de moi une collaboratrice à forte valeur ajoutée pour votre Entreprise



Je propose mes compétences en tant quAssistante de Direction, Assistante Commerciale, Assistante Administrative aux Artisans, Professions Libérales, PME-TPE, Consultants, Commerciaux...



Le principe : vous me confiez les activités qui ne vous plaisent pas, qui sont chronophages et prennent de lénergie

Le but : vous soulager et vous permettre de vous consacrer à vos activités, vos passions, doptimiser votre productivité, de gagner en sérénité.

Où : dans les bureaux de lentreprise ou en télétravail (depuis mon bureau).

Comment : ponctuellement ou régulièrement (ex : 1 journée par semaine, 1 journée tous les 15 jours, 1 journée par mois, 1 journée par an, 4 jours en septembre,).

Les plus : Valeur, Assistance, Liberté, Simplicité, Flexibilité.



Les prestations proposées :

> Suivi des contrats, des conditions générales de vente

> Saisie des devis et factures

> Relance et suivi des factures impayées

> Gestion du relationnel clients, fournisseurs, consultants, sous-traitants,

> Création et saisie de documents

> Création et organisation de larborescence informatique

> Optimisation de lorganisation

> Création et mise à jour de bases de données, fichiers clients

> Ouvertures et aménagements de nouveaux sites-bureaux

> Gestion de lagenda

> Organisation de salon, séminaire, déplacement

> Gestion du planning des congés et absences

Si vous souhaitez plus dinformations, contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir !



Je vous remercie davoir lu ce message et de mavoir accordé de votre temps !



Excellente journée.



Mes compétences :

Gestion et organisation du Centre d'Affaires

Ressources humaines

Assistante commerciale

Bureautique

Assistante de direction

Management

Commercial

Comptabilité

Relation clientèle