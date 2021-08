Valerie PIEKARCZYK

Maîtrise de la législation et des normes, ainsi que des relations sociales.

Vision globale de l’entreprise et prises en compte des contraintes des différents services.

domaines de compétences:

- Juridique et normes

- HSCT

- Management communication

- Relations sociales

- Facilities : contrat de prestations, maintenance matériel et bâtiments, développement durable.

- Gestion de projet



Mes compétences :

Droit

Droit du travail

Environnement

HSCT

Juridique

Maintenance

Relations sociales

Sécurité

Services généraux

Formation

Ressources humaines