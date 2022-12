15 années d’expérience passées en Entreprise dans le conseil en Ressources Humaines et en Gestion, complétées par une formation en Management et Gestion stratégiques, une volonté marquée d’indépendance et d’autonomie, sont à l’origine du projet S I G A conseil (création en octobre 2004).







Mes compétences :

FORMATION RH

RECRUTEMENT

MANAGEMENT

ACCOMPAGNEMENT

COACHING

Management de transition / changement