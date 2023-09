De nature souriante,dynamique et aimant les contacts humains j'aime qu on me donne des challenges..De nature persévérante et réactive, je mène à bien les taches qui me sont confiées.

j'aime le travail en équipe et j'ai une grande faculté d'adaptation..

j'aime avoir des expériences différentes pour enrichir mes compétences.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Amadeus CRS

Microsoft Outlook