Bonjour,



Je dispose de 15 ans d’expériences riches et variées qui m’ont permis de grandir en termes de compétences, d’aptitudes et d’attrait pour la gestion du personnel. A 42 ans, j’ai décidé de former pour m’épanouir au travers de ce nouveau métier en phase avec mes objectifs actuels.



Etudiante « Gestionnaire de paie » avec l’AFPA, je recherche un stage (gratuit) de 6 semaines pour fin 2017 (dates non encore fournies). Je validerai ainsi un titre professionnel de niveau III.



A l’issue de cette formation, j’envisage un emploi dans le domaine des Ressources humaines : Assistante RH, Gestionnaire de personnel, Chargée de paie, Chargée de développement RH…



Je reste à votre disposition si vous avez besoin d’informations complémentaires.

En vous remerciant par avance



Cordialement



Valérie PIOCHEL,

vpiochel@gmail.com



Mes compétences :

Leadership

Autonomie

Négociation commerciale

Travail en équipe

Gestion budgétaire

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Merchandising

Planification

Organisation du travail

Sécurité au travail

Vente

Droit du travail

Droit social

Contrat de travail

Paie

Entretiens professionnels

Développement des compétences

Relations sociales

Relations Publiques

Gestion de maintenance

Conduite de réunion

Communication

Recrutement

Gestion du personnel