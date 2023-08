Valerie PORTMANN

Commerciale expérimentée, je dispose d’une double expertise en sell in & sell out.



Diplômée d’une école de commerce, mes principales compétences sont :

- le développement commercial

- le management de centres de profit

- le management d’équipes



Mes expertises sectorielles sont :

- les parfums et cosmétiques

- la pharmacie / parapharmacie

- l’optique

- la confection

- la maison (linge de maison, arts de la table)



Je suis aujourd’hui en poste chez SAFILO pour développer la marque Carrera sur la région Rhône Alpes.



Mes compétences :

Chef de secteur

Luxe

Beauté

Commerciale

Optique

Cosmétiques

Pharmacie