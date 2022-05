Valérie SANCHEZ-BUTTAFOGHI

• Vente au comptoir depuis 1983 en officine et structure de Parapharmacie.



• Accueillir, écouter et identifier les besoins du client, l'informer et le conseiller suivant ses

attentes, pratiquer la vente et le fidéliser.



• Etudes et aménagements des linéaires, créations de vitrines personnalisées ( PLV ).



• Responsable du rayon Parapharmacie, mise en place des produits, ( stock, réserve ), aménagement et entretien des rayons, animations et conseils auprès de la clientèle.



• Contact privilégié avec les représentants pour commandes en direct.



• Organisations d'animations diverses (Parapharmacie, cosmétologie, diététique, maquillage).



• Connaissances confirmées en parapharmacie et cosmétologie (nombreux laboratoires tel que: R.Furterer, Caudalie, Nuxe, Lierac, Biotherm, Phyt's, Rosalia, Sanoflore, Lavera, Dr Hauschka, etc.).



• Connaissances confirmées en maquillage (Leclerc, Couleur caramel).



• Connaissances du rayon diététique et compléments alimentaires. Alimentation et cosmétique bio.



• Aide personnalisée au régime minceur (coaching), hyper protéiné (profil&forme, Kot, Nutrisaveurs).



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

• Intérêts pour la nature et soucieuse de l’environnement, musique, aménagement et décoration.



• Pratique la photographie depuis 2009

• Maîtrise des logiciels Photoshop et Lightroom.



• Notion de base Word, Excel.

• Notion de base correcte en anglais et espagnol.



• Atouts: Esprit d’équipe, autonome, polyvalente.

• Capacités: diplomate,souriante, sociable, organisée.



Mes compétences :

Conseil

Vente

Organisation d'évènements

Aménagement de vitrine