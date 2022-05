Valérie SANDRO

Après une première expérience en entreprise suivie d'une dizaine d'années en cabinets d'audit, j'ai rejoint le groupe Technip en 2008.

Au sein du département Business Corporate Finance, je suis notamment en charge :

- du reporting de l'activité Offshore du Groupe (clôtures trimestrielles et prévisions mensuelles),

- de l'établissement du Budget annuel du Groupe

- du suivi de la Région Asie Pacifique sur 3 segments d'activité (subsea, offshore, onshore)

_____________________________________________________

After a fist experience of 2 years in an import/export company, I spent 10 years in audit firms.

I have joined Technip Group in 2008 in the Business Corporate Finance department in which I am in charge of :

- Offshore Group Data reporting (quarterly closings and monthly forecasts),

- Annual Group Budget production : from process to Group Data consolidation and reports for Comex

- Asia Pacific data analysis on 3 segments (subsea, offshore, onshore)



Mes compétences :

Offshore

Corporate

Finance