Valerie SANFOURCHE

SPECIALISTE DE LA CESSION D'ENTREPRISE DANS LES ACTIVITES DU TABAC, BRASSERIE, RESTAURANT, HOTEL SUR TOUTE LA REGION PACA DEPUIS 10 ANS.



PARFAITE CONNAISSANCE DU TISSU ECONOMIQUE DE LA REGION ET UN RESEAU QUI ME PERMET D'APPORTER DE PRECIEUX CONSEILS AUX FUTURS ENTREPRENEURS.



- Audit

- Financement

- Cession d'entreprises

- Management commercial

- Négociation et médiation entre vendeur et acquéreur

- Prise en charge des compromis de vente

- Élaboration du business plan et du prévisionnel

- Recherche de capitaux

- Négociation auprès des établissements de crédit.

- Conseil fiscal et juridique.

- Prospection commerciale



Mes compétences :

Négociation

Organisation d'évènements

Une vraie conscience professionnelle

Excellent contact client

Dynamique et enthousiaste

Aisance pour la prise de parole publique