Bonjour,



Je suis secrétaire indépendante à st amand montrond (cher-18).

Je vous propose de vous accompagner dans vos tâches administratives à mon domicile.



Saisie de tous type de documents : courriers, faxs, mails.

Saisie de devis, commandes et factures.

Démarches administratives

Mise à jour simple de fichiers clients et/ou fournisseurs

Relances téléphoniques et écrites clients, fournisseurs.

Prise de rendez-vous, gestion des agendas etc...



N'hésitez pas à me contacter, valerie.sartain@hotmail.fr

Devis gratuit sur simple demande.