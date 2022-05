Valérie SAUVETRE

14 ans d'expérience : Retail | Restauration | Conseil | Entrepreneuriat



* Stratégie Commerciale Omnicanal, Prospective et Innovation

- Définition et mise en place de stratégie marketing, de communication, digital et de développement

- Développement de concepts omnicanaux

- Création d'offres produits et services

- Pilotage d'études clients

- Identification d’axes d’innovation / Design thinking

- Création d’identité visuelle



* Management de projet

- Pilotage de projets stratégiques d'envergure

- Suivi de l’avancement et priorisation

- Gestion budgétaire et financière

- Mise en oeuvre opérationnelle et gestion de la performance

- Animation d'équipes et de workshops

- Evaluation des impacts et accompagnement au changement



* Création & Gestion d'entreprise

- Vision stratégique court, moyen et long terme

- Création et pilotage d'activité commerciale

- Capacité à pivoter

- Création d'organisation agile

- Développement de politique RH innovante

- Mise en place de partenariats



* Management "Donner du Sens à l'Action"

- Leadership et communication efficace

- Orientée customer centric (clients et collaborateurs)

- Ecoute active et ouverture d’esprit

- Accompagnement et développement des talents

- Animation et fédération d'équipes pluridisciplinaires

- Ethique et transparence



Suivez-moi : @ValerieSauvetre



Mes compétences :

Agroalimentaire

Marketing

Grande distribution

Management

Commerce

Négociation achats

Animation d'équipe

Veille

Restauration commerciale

Innovation

Stratégie digitale

Gestion de projet

Stratégie

Vision

Marketing stratégique

Entreprenariat

Stratégie de communication

Startups