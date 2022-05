Valerie SAVIE

Personnel Naviguant long courrier pendant plusieurs années , je me reconverti il y a 15 ans dans le bien être et les Arts corporels.



Pratiquante et formée depuis 20 ans dans les Arts corporels (Danse, Qi gong, Wutao), les thérapies énergétiques, l'hygiène de vie au naturel (Shiatsu, massage assis minute, magnétisme, Bio énergie.....)

j'accompagne aujourd'hui les personnes en cheminement vers leur être profond par un retour à leur "Corporalité" : coprs physique, énergétique, émotionnel, spirituel, à travers le mouvement, le souffle, les soins énergétiques,



Je complète mon cheminement depuis 2 ans avec la Pédagogie Perceptive. Une approche complète qui engloble

le travail sur table par un toucher relaxant dans la continuité tissulaire des fascias, la gestuelle et la méditation pleine présence.



Authenticité et simplicité sont les valeurs fondamentales qui m'animent pour l' évolution de l'Être et pour une transformation profonde vers notre véritable nature. Un Mieux Être au quotidien pour un nouvel Art de Vivre.



Je propose plusieurs programmes :



- Pour les Entreprises :

"Le Déclic Bien Être" (Shiatsu minute, Qi gong pour l'entreprise).

Contactez moi pour un Devis personnalisé.



- Des programmes d'Accompagnement Individuels en Cabinet.

Shiatsu Corps & conscience

Tours et Ferrière sur Beaulieu



- Des cours réguliers Stages et Ateliers au sein de l'Association Les Sources Liées en Touraine et dans d'autres régions de France sur demande. Je me déplace pour un groupe de 10 personnes minimum.

Des ateliers Découverte ou approfondissement:

Qi gong

Mouvements Sensoriels & Souffle Dansé

Tambours, souffle & Mouvements



au plaisir de partager avec vous le Souffle de Vie !



