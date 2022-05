Valérie SAVIGNAC

éducatrice de jeunes enfants à la recherche de nouvelles opportunités - responsable de structure d'accueil du jeune enfant (halte-garderie et centre de loisirs). Je possède de l'expérience dans différents contextes et auprès de différentes cultures. Mes valeurs se basent sur le respect de l'autre, de la différence et sur la bienveillance. Je crois en la richesse de la diversité. Organisée, créative, communicative et observatrice, je considère le travail en équipe comme un maillon essentiel dans l'accueil du jeune enfant et de sa famille. Dans mes fonctions de direction, je veille à garantir un cadre d'intervention partagé par les équipes et les familles et à activer les ressources du territoire en matière de prévention, d'éducation et de promotion de la santé de l'enfant.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Coordination de projets

Gestion administrative

Logiciel de gestion icap

Animation de réunions

Pédagogie

Gestion budgétaire

Accueil

Microsoft Office