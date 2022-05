Valérie SCELLIER

Je propose ma candidature en qualité d'Assistante de Service Social. Je suis au terme d'une mission d'agent temporaire au sein du Conseil Départemental de la somme et je souhaite vivement rejoindre une institution, une entreprise, afin de continuer à capitaliser mes compétences.

Au cours de mon parcours au CD de la Somme j'ai effectué différentes missions, de la polyvalence de secteur, à l'Aide Sociale à l'Enfance et une mission particulière au sein de la CRIP "Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes".

J'ai également travaillé sur les modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers.

Persévérante, entreprenante,méthodique, j'ai le sens de l'empathie et je suis à l'aise dans la communication orale et écrite.



