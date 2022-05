Valérie SCHOUTETEN

Mon organisation, mon sens des priorités et ma discrétion ont été les atouts essentiels pour mes fonctions d'Assistante de Direction, qui plus qu'un savoir faire, requiert un "savoir-être"...



Mon esprit d'équipe, ma capacité d'adaptation et mes facultés d'analyse m'ont été nécessaires en tant qu'Assistante Commerciale.



Enfin, ma capacité d'écoute et mon sens du relationnel client m'ont permis d'être une Assistante de Formation efficace.



Forte de ces 3 expériences successives au sein de la même société, je peux me prévaloir d'une polyvalence certaine et de compétences très diverses.



Mes compétences :

Rigueur et goût du relationnel

Sens des responsabilités et polyvalence

Esprit d'équipe

Capacité d'adaptation et d'implication

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Business Objects

Analyse statistique

Gestion de la relation client

Emailing

budgets