Valerie SELLES

Pendant 10 ans j'ai tenu, le secrétariat et la comptabilité d'un laboratoire de prothèses dentaires et reconstruction faciale à Marignane.



J'ai commencé par faire les livraisons, puis progressivement j'ai pris en charge toute l'organisation administrative. Au bout de 2 ans j'ai pris un congé individuel de formation (CIF), en commun accord avec mon patron, afin de passer un titre professionnel en comptabilité de niveau 3, obtenu avec l'AFPA, dans le but de gérer la comptabilité du laboratoire en vue d'être plus réactif dans certaines situations et prise de décisions. Quelques connaissances en publicité, domaine que j'ai étudié, mon permis de créer le logo du laboratoire, d'épauler mon patron pour son site internet et dans sa recherche de clients.



Avant cela je me suis occupée de l'éducation de mes 3 enfant et j'ai été très active au sein d'associations particulièrement le club de sport d'aviron de Marignane, dont j'ai été l'animatrice loisirs et la secrétaire pendant 6 ans.