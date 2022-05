Valérie SERRE

Dès mon plus jeune âge, j ai eu le désir de créer , coudre et dessiner. C'était une évidence pour moi de travailler dans la mode enfantine.



Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de mes domaines de compétences



MARKETING

- Etude de marché, Benchmark concurrentiel (Chine/ Europe).

- Analyse des points de ventes clés (Chine/ Europe).

- Positionnement Style et prix, cohérence de l’offre.

- Elaboration des plans de collections et des look books.

- Sélection des marchés ciblés et analyse des performances de vente.

- Shopping/ Salons Internationaux (Asie/Europe).

PRODUCTION

- Elaboration et gestions des budgets.

- Travail en tandem avec l’équipe communication.

- Organisation et DA des shootings photos, casting et vidéos (Print/Digital).

- Collaboration avec l’équipe merchandising (window display).

- Mise en place et direction des équipes créatives (Chine/Europe).

- Suivi des matières et fournitures avec le service qualité (Chine/Europe).

- Déplacement dans les usines (Chine/Europe).

- Supervision des collections OUTLETS dédiés au site internet (Chine).

STRATEGIE

- Nouveau positionnement de l’enseigne et des collections en corrélation avec les valeurs de la

marque et de son coeur de cible.

- Refonte de l’identité visuelle.

- Développement de nouvelles lignes pour le marché chinois (naissance, basique, cérémonie…).

- Mise en relation de partenaires européens et développement de produits pour le marché

chinois (Yeehoo by Cam, Yeehoo by Babywalkers…).

CREATION

- Animations et encadrements des équipes créatives (Chine/Europe).

- Création et supervision des tendances, thèmes, gamme de coloris, choix des matières.

- Suivi et validation de produits des différents secteurs (packaging, chaussures, puériculture,

vêtements, accessoires, underwear).

- Développement de collections sous licence.

-Workshops en Chine



Mes compétences :

Puériculture

Création

Organiser

Management

Concept board

Fashion

Maille Tricot

Chine

Mode enfantine

Textile

DNA

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator