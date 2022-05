Valerie Solange KANGAH

Dynamique et organisée ,j'ai pu acquérir de par mes expériences professionnelles des qualités comme l'aisance relationnelle, le management d'équipe et le développement commercial.

Présentement Responsable Commercial dans une entreprise de la place je souhaiterai enrichir mon carnet d'adresse pro et avoir d'autres opportunités d'affaires et d'emploi.



Mes compétences :

Gestion de la Relation Clients

Fidélisation client

Gestion des stocks

Leadership

Développement commercial

Promotion des ventes

Team building

Management commercial

Conseil commercial

Vente B2B

Gestion d'équipe

Marketing

Lead management