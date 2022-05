Valerie SONNTAG

14 ans d'expérience en Vente de Services B to B, Management d'Activité et d'équipe, Construction d'Offres

Orientée Résultat, Qualité de Delivery et Client

Management collaboratif





Spécialités :

- Management des hommes et pilotage d'activité

- Vente de Projets et TMA Grands Comptes

- Orchestration d'équipe multidisciplinaire dans le cadre d'avant-vente

- Développement et animation de partenariats

- Stratégie commerciale

- Reconstruction d'activité et rétablissement de la relation commerciale

- Chasse, développement et gestion de la relation commerciale sous l'angle de l’excellence relationnelle

- Commercialisation d'Offres Conseil et Intégration CRM BI, Marketing et technologiques généralistes



Mes compétences :

SAP

SSII

Vente

Développement commercial

Informatique

Prospection

Négociation

Management

Gestion de la relation client