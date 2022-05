Valérie SORIANO

Rédactrice web indépendante, je permets aux PME d'être plus visibles sur Internet et d'accroître leur activité grâce à du contenu travaillé et optimisé pour les moteurs de recherches.



Dans le cadre de votre stratégie éditoriale, je vous propose la rédaction d'articles liés à votre domaine d'activité, la réécriture de vos fiches-produits ou l'optimisation de vos pages web.



Avec de réelles capacités d'écoute et d'investigation, je vous accompagne également dans l'animation de vos réseaux sociaux.





Mes compétences :

ECommerce

WordPress

Veille

Rédaction web

Blogging

Réseaux sociaux

Community management

Webmarketing