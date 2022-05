Valerie SOULAGE

Après un parcours professionnel réussi je souhaite apporter mes compétences au service de personnes dans un but d’utilité sociale et de donner une dimension humaine à la valeur du travail. Pour ce faire j’ai décidé d’intégrer le Master GESS II, afin de m’orienter vers la direction d’un établissement médico-social ou dans le secteur de l'ESS.

Mes compétences acquises durant ces 20 ans : management, conduite du changement, gestion budgétaire, aptitudes relationnelles sont transférable à tout secteur.

Femme de terrain, d'analyse, de rigueur et de décision, l'enjeu humain reste au centre de mes préoccupations comme en témoignent mes activités associatives.



Mes compétences :

Réactivité

Éthique

Gestion de projet

Respect des engagements

Management

Analyse

Gestion financière

Adaptabilité

Gestion de la relation client