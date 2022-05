Valérie SOUYRIS

Assistante commerciale chez INVENTAGE et de sa filiale SUBVENTIUM, notre groupe est spécialisé dans le conseil opérationnel aux entreprises.



Notre valeur ajoutée : D'un côté, permettre aux entreprises de réduire leurs impôts, taxes et charges en leur apportant, de manière très opérationnelle, une veille juridique exhaustive des textes et de leurs conséquences fiscales en terme d'application. Et de l'autre, leur permettre d'obtenir les financements publics les plus pertinents en fonction de leurs projets...



Mes compétences :

Audit

Conseil

Finances

Optimisation

Ressources humaines