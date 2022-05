Valérie SOWKA

Après plus de10 années en Cabinet de Recrutement, je rejoins en Novembre 2018 Cognizant pour accompagner un programme de dimension mondial dans le secteur pharmaceutique. Partenaire stratégique, Cognizant accompagne son client avec des équipes d'analystes seniors support et projet pour près de 2000 applications, en s'appuie sur l'expertise de ses collaborateurs en Europe, Usa et Inde pour couvrir l'expertise technique sur les applications Critiques (Oebs, SAP, Planisware, ) tout en apportant sa valeur ajoutée, ses process et son savoir fonctionnel pour solutionner et proposer des améliorations sur la gestion des SI au quotidien.

Basée à Lyon, j'appuie également le développement de notre centre de service technique grenoblois sur les pôles développement et Q&A.



Mes compétences :

Recrutement

Sourcing

IT

HFM

BI

ERP

Conseil

SAP