Valerie STRUYVEN

Après de nombreuses années d'expérience dans le domaine des Achats Internationaux, avec spécialisation en production de tous types de produit, et une connaissance accrue du marché Asiatique, j'ai créé ma société IMPORT4U début Janvier 2017.

Je suis donc à votre service pour trouver le produit désiré et le faire produire dans le pays avec le meilleur Prix/Qualité/Délai , dans le respect de toutes les législations Françaises et Européennes.

Par ailleurs, je fournis aussi des prestations de consulting achat/sourcing/production pour des sociétés, avides d'optimiser leur circuit d'approvisionnement.

N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes avec réactivité et force de propositions.



