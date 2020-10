Valérie SUIGNARD

Scrum master / assistant community manager



Gestion d'une petite équipe, m'assurer que chacun peut échanger avec les autres membres de l'équipe et avancer dans ses objectifs propres, organiser les réunions, m'assurer des avancées sur le site en ligne, faire un point régulier sur les conférences en lien avec la dématérialisation de documents.



Qu'est-ce que Paxpar ?

Créez de la confiance autour de vos documents dématérialisés !

Notre service Pax Partitus (paxpar) vous fait gagner du temps en automatisant vos contrôles de conformité des documents PDF que vous émettez ou recevez, selon vos exigences métiers, juridiques et techniques.

Pour votre sécurité et souveraineté, nous proposons un hébergement de ce service chez nos partenaires européens, ou au sein de votre entreprise.