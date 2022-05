Valérie SUSSET

Force de propositions, adaptabilité et polyvalence dans les métiers de Middle et Back Office m'ont permis de mener à bien de nombreux projets (comme le passage en tant que membre du marché anglais sur les actions).

Mon CV vous donnera de plus amples détails quant aux missions accomplies.

vsusset@sfr.fr

tél : 06.09.76.64.31



Mes compétences :

Maîtrise des systèmes de règlement livraison

Capacité de faire évoluer les systèmes existants

Spécialiste des règles fiscales sur l'Angleterre

Connaissances des marchés français et étrangers

Contrôles et analyses de premier niveau

Certification AMF