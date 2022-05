Valerie SY CHOLET

Experte Banque et Finance sur le secteur de l'Economie Locale et Sociale : Associations, Fondations et autres Acteurs Locaux.

Depuis 22 ans , j'ai acquis des compétences dans différents métiers de la banque, avec une expérience d'animation de réseau.

Responsable du développement commercial de portefeuilles de grands clients institutionnels, j'ai fidélisé et pérennisé la relation client dans un objectif de coverage global sur toutes les activités bancaires avec intégration des risques commerciaux et financiers