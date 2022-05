Bonjour,

Je suis a la recherche d'un emploi en temps agent d'entretient ou aide cuisinière sur Caudry ou au alentours.

Ayant beaucoup d'expériences dans ce domaine.

Je suis disponible de suite.

J'ai mon permis et véhicule.

Veuillez me contacter pour plus d'informations.

Cordialement.



Mes compétences :

CAMBRAI