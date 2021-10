Valérie TAKLA

Je suis actuellement Formatrice Consultante et Coach en mobilité professionnelle sur la ville d'Evreux, le département de l'Eure et toute la Normandie.

J'interviens aussi en Région Parisienne et Paris intra-muros.



Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la mobilité professionnelle, la formation et le coaching, je suis aussi certifiée Coach et Maître Praticien PNL.

Conseillère en bilans de compétences, je me suis récemment intéressée aux bilans d'orientation jeunes dans le cadre de leurs études.

Je participe au sein de ma structure à l'élaboration des formations et réponds aux appels d'offres.

Je suis intervenante sur plusieurs types de publics: chômeurs, cadres, jeunes, seniors, créateurs d'entreprises et interviens en tant que consultante auprès des entreprises après audit de leurs besoins et plan de formation.



Je suis passionnée par mon métier, et apprécie de pouvoir permettre à chaque individu d'évoluer en fonction de ses transitions et ressources, en individuel ou en collectif.



Voici quelques phrases ci-dessous qui illustrent ma philosophie:



"L'homme est grand non par ses buts, mais par ses transitions"- Ralph W. Emerson

"Connais toi toi même" - Socrate

"Le modèle est nécessaire et abusif à la fois" - M.Foucault

"La vérité est un pays sans chemin" - Krishnamurti

"Seul ce qui est strictement personnel est éternellement irréfutable" - Nietzsche

" Je ne perds jamais. Sois je gagne, sois j'apprends" - Mandela







Mes compétences :

Développement personnel

Orientation professionnelle

Bilan de compétences

Enneagramme

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement au changement

Développement des compétences

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching de cadres

Coaching de vie

Coaching de dirigeants

Coaching scolaire

Microsoft Office

Techniques de Recherche d'Emploi

Ingénierie de formation

Orientation

Coaching Commercial

VAE