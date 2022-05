Valérie TALLENEAU

Après 25 ans d’expérience dans des fonctions communication et marketing, puis 7 ans en coaching, j’ai décidé de poursuivre mes missions auprès de cadres et dirigeants en développant une activité de coaching en développement personnel & professionnel.



En associant outils de gestion de performance personnelle et stratégie de développement sur mesure, j'accompagne managers et dirigeants dans leur recherche d'un management épanouissant, vecteur d'efficacité et de productivité. Je privilégie la gestion des problématiques de management et l’évolution professionnelle associées au développement personnel.



Véritable révélateur et catalyseur du potentiel, j'accompagne sur la voie du succès professionnel et du développement personnel dans le respect du PER.

Pensée positive, Energie constructive & Réseau personnel & professionnel



Spécialisations :

- Executive coaching

- Conduite du changement

- Management interculturel avec l'Afrique (Côte d’Ivoire, Congo Brazzaville, Gabon, Cameroun, Sénégal, Mali, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso)



Mes compétences :

Executive coaching

Management motivationnel

Leadership au féminin

Management & leadership

Techniques d'influence

Management interculturel avec l'Afrique