Valérie TALLEPIED

RETAIL MANAGEMENT SERVICES est le cabinet de conseil en management des réseaux de boutiques dans la mode et le luxe.

Nous mettons notre savoir-faire retail à la fois stratégique et opérationnel au service de la performance et du développement des réseaux de boutiques.

Issus du retail, nous proposons des prestations de conseil, de formation et de recrutement.Array

Nous travaillons sur-mesure pour chaque marque, pour laquelle nous traduisons son ADN et sa culture sur tous les aspects du retail et plus particulièrement la relation client et le management.

RETAIL MANAGEMENT SERVICES organise 4 fois par an LES RENCONTRES RETAIL, soirées pendant lesquelles les décideurs du retail échangent sur leur best practice sur les sujets du moment.Array



Diplômée de l’ESCEM Tours, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la distribution par réseau de boutiques chez les plus belles marques de luxe : après avoir contribué au développement Européen de Christian Dior et de Salvatore Ferragamo, j'ai aussi participé au repositionnement de Burberry et de Lancel et lancé avec succès le réseau des boutiques en propre de Hugo Boss en France.



En 1997, je me suis formée aux Etats-Unis aux techniques reconnues des grands retailers américains.

Je fais du conseil retail depuis 2007.

J'enseigne également le "Management des réseaux de boutiques" au sein du MBA Management et Marketing du Luxe de l'ESG Paris.



Mes compétences :

Luxe

Management

Mode

Retail