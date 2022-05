Valérie TARILLON

Diplômée d'un Master 2 de l'ESC Dijon, orientée marketing, communication et médias, je suis Chargée de commercialisation et de communication de cycles santé et de MBA. Je reste à l'écoute de toute opportunité dans le marketing, la communication ou les relations publiques.



Ayant débuté mon parcours universitaire par une prépa économique et commerciale au lycée Georges de la Tour à Metz, j’ai pu développer des compétences exceptionnelles de rigueur, d'analyse et de synthèse, ainsi qu'une bonne culture générale et un certain pragmatisme.



A l’issue de ces deux premières années, j’ai réussi plusieurs concours aux grandes écoles de commerce et j'ai choisi d'intégrer l'ESC Dijon. Durant cette période, j’ai suivi un enseignement polyvalent et de haut niveau dans diverses matières de management(marketing, ressources humaines,négociation commerciale,psychologie,finance,entrepreneuriat,mécénat culturel...), avec l'intégralité des cours enseignés en allemand en deuxième année.



Au cours de ces années, j’ai pu acquérir et développer mes compétences dans chacun de ces domaines pour, au final, suivre un enseignement plus spécialisé en marketing et médias en troisième année lors de mon échange Erasmus à Siegen en Allemagne. (projet de financement de films, stratégie des entreprises des médias,e-commerce,e-business,marketing international...)

J'ai eu l'opportunité, au cours de mon cursus universitaire,d'acquérir des expériences diverses : en première année ESC un stage de vente de trois mois à la Librairie Privat à Dijon, un stage de fonction de quatre mois en tant que chargée des relations publiques au sein d’Alstom Transport à Saint Ouen et j’ai terminé en troisième année par un stage de six mois au Républicain Lorrain, où j’ai été chargée de l’organisation de challenges pour les ventes du journal

Mes domaines de prédilection sont :

-le marketing-études (de la réalisation de l'étude de marché à l'exploitation et à l'analyse des données)

-le marketing stratégique

-l'événementiel

-le management culturel et d'artistes, la médiation culturelle

-la communication

-les ressources humaines et la psychologie



Motivée, dynamique et disposant d’une grande capacité d’adaptation face aux nouvelles situations, je fais preuve également de réelles capacités d'organisation, d'écoute et de rigueur.



Mes compétences :

Études marketing

Evénementiel

Marketing

Marketing opérationnel

Relations publiques

Ressources humaines