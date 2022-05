Valérie TARTACEDE-BOLLAERT

Comme aime à le dire Michel Tartacède, le fondateur du cabinet, le métier de géomètre-expert est "un métier fait à la fois de passion et de rigueur". "Passion" déjà motivée par une dynamique faite de terrain et de contact humains, et "rigueur" dans la méthodologie de travail et son application au quotidien.



Partant du principe que "son terrain, c'est le monde", le cabinet a vu le jour le 1er octobre 1980 et est basé sur des compétences techniques, juridiques et financières sans cesse renouvelées.



Le métier a conservé sa rigueur cartésienne dans le suivi de contrôle tout en bénéficiant d'avancées majeures dans le traitement et la diffusion des informations. Conscient de ses enjeux, le cabinet s'est toujours doté de matériel moderne et performant tel que les dernières stations spatiales, permettant une productivité sans cesse accrue au grand bénéfice des donneurs d'ordre exigeant la juste et rapide transmission des relevés.



Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droites attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière.

Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'élévation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers, copropriété, SDP, Volumes



Article 2 :



Peuvent seuls effectuer les travaux prévus au 1° de l'article 1er les géomètres-experts inscrits à l'Ordre conformément aux articles 3 et 26.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux services publics pour l'éxécution des travaux qui leur incombent.