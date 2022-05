Valérie TASTET-VIOLET

Enseignante en arts-plastiques depuis plus de dix ans, dans deux services éducatifs distincts, dans un complexe médico-social (F.A.M) et dans un établissement pénitentiaire pour mineurs (Protection Judiciaire de la Jeunesse), je mets en place des projets socio-culturels et artistiques en partenariat avec les services publics locaux et régionaux, afin de "re"valoriser le lien social auprès de ces publics dits "sensibles" et/ou "difficiles"



Mes compétences :

Autonomie

Direction de projet

Persévérance

Travail en équipe

Aisance relationelle