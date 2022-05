Valerie TEISSEIRE

Bonjour,



Je suis diplômée depuis bientôt 14 ans avec une expérience très variée dont 3 années en libéral en tant que remplaçante mais aussi collaboratrice. Actuellement, infirmière scolaire depuis 3 ans sur Montauban, j'ai malgré tout continué à effectuer de petits remplacements, ce qui fait que je suis enregistrée à la CPAM et à l'ARS en tant que remplaçante.

A l'occasion de mon retour sur Toulouse, je souhaite à nouveau reprendre une activité libérale dès le mois d'Août. Je suis donc à la recherche d'un remplacement à long terme ou d'une collaboration.

Je suis aussi bien à l'aise avec les soins techniques que relationnels, avec les adultes, personnes âgées que les enfants. Je suis consciencieuse, organisée et motivée.



N'hésitez pas à me contacter et nous pourrons nous rencontrer sans problème.



Mes compétences :

Formateur SST

Sauveteur secouriste du travail

Conscience professionnelle

Travail en équipe

Rigueur