Valérie THERRIEN-PASQUIO

Je viens de terminer une licence d'Assistante conseil en droit et gestion des entreprises, réalisée en CIF, après 9 ans d'expérience comme assistante de gestion.



J'ai pu consolider les compétences acquises dans les domaines de la gestion administrative et comptable, la gestion sociale, la gestion commerciale, la communication interne et externe, l'animation et la coordination. Auxquelles s'ajoutent désormais, de nouvelles aptitudes en droit (Foncier, fiscal, alimentaire, social, urbanisme, environnement, bail rural, patrimoine, sociétés, aides publiques,…), en marketing et en gestion financière.