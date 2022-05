Valérie THÉVENET-VERGIAT

Conseiller Gestion de Patrimoine :

Notre groupe est le spécialiste du patrimoine familial des ménages dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de l'épargne, des placements financiers et des crédits. Nous apportons du conseil et de l'information, tant sur les plans juridiques, sociaux, fiscaux et financiers.

Nous sommes spécialistes des professions indépendantes, nous vous conseillons dans différents domaines, tels que la transmission de votre patrimoine privé et professionnel, baisse de la pression fiscale, anticiper votre retraite ..... Nous disposons d'outils fiables et performants qui nous permettent d'analyser votre situation actuelle en tenant compte de vos préoccupations, vos motivations et vos projets pour le futur, et de faire en sorte que demain ressemble à ce que vous souhaitez aujourd'hui.

Nos conseils sont offerts.



Mes compétences :

Vente

Gestion

Marketing

Management

Immobilier

Achats

Communication