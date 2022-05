Je m'appelle Valérie THIAUDIERE, j'ai 47 ans. Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour valider un BTS : soit en Comptabilité et Gestion des Organisations, soit Assistante de Gestion PME PMI.

En 1989, j'ai eu mon BEPA de secrétariat, suivi de deux années au Commissariat Central de Poitiers ou mes tâches étaient le courrier dactylographié et de la saisie informatique.

J'ai travaillé 16 ans à présence Verte Services en tant qu'employé polyvalente. Je portais les repas à domicile et j'installais la téléassistance auprès des personnes âgées. Ce qui m'a permis de développer mon sens du relationnel tant physique que téléphonique.

En 2012, je me suis reconvertie en comptabilité et je suis titulaire du Titre Professionnel de Comptable Assistant (niveau IV).



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Coala

Ciel Paye

Ciel Compta