Valérie THIBERT

Docteur en Chimie Analytique, j'ai acquis mes compétences dans le développement de méthodes analytiques depuis le traitement de l'échantillon jusqu'à l'analyse quantitative. J'ai approfondi mes connaissances en chromatographie liquide, en traitement de l'échantillon et en spectrométrie de masse.

Aujourd'hui je travaille à l'interface entre la technique et son application dans le milieu clinique.

Je suis très intéressée de continuer dans cette voie, pour enrichir mes connaissances du marché clinique, mais aussi pour aller vers d'autres marchés intéressants pour la chimie analytique.



Spécialités

Méthodes d'analyse: Chromatographie liquide, traitement de l’échantillon, électrophorèse, spectrométrie de masse, microscopie.



Bilingue français et espagnol, anglais avancé



Microsoft Office 2003 - 2007, SAP R/3, Minitab, Xcalibur, LCQuan, TraceFinder, ExactFinder, Chemstation, Chromeleon, MassHunter



