Valérie TIEURCELIN

Depuis 30 ans au service de l'Artisanat à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire, j'y ai été chargée de communication pendant 17 ans.



PROMOTION ARTISANALE : Représentation du secteur des métiers sur des manifestations institutionnelles (Congrès des maires, Salon Décideurs et Perspectives, Arbat, Mebotech ...



Conseil et accompagnement des entreprises artisanales sur des manifestations commerciales grand public (Foire de Tours, Artisanales de Chartres, Braderie de Tours, Salon l’Art au Quotidien, Salon du chocolat, Tendance Expo, Saveurs ô Centre, marché gourmand).



Pilotage d’opération collectives de promotion de l’artisanat : Animation des commissions de travail et des rencontres avec les entreprises, coordination des partenariats, des animations et des équipes sur les opération, encadrement des équipes de stagiaires DUT à MASTER PRO à temps plein par périodes de 3 mois.



Diplôme d’honneur et médaille de bronze de la Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers chocolatiers Confiseurs Glaciers Traiteurs de France, décernés le 15 avril 2009 lors de la 7e édition du Salon du Chocolat à Tours.



Valorisation du secteur des métiers : réalisations au sein du service communication depuis 2001 : revue communiqués et dossiers de presse, rédactions de brèves, articles, supports de communication, bilans d’opérations, diaporamas, signalétique interne, externe, reportages photographiques, gestion de la photothèque et recherches iconographiques, à destination des autres services, des partenaires, des entreprises artisanales ou du grand public.



Participation au projet de photothèque nationale de l’APCM, Réalisation de la newsletter, animation du Blog, du compte Twitter de la CMA37 et des pages Facebook :

J'ai intégré le service suivi des entreprises en septembre 2016, au sein duquel j'interviens dans le cadre du programme d'animation "Métiers d'art". Je travaille à l'organisation des " Journées Connexions Artisans" : un circuit de visites d'entreprises artisanales / mois, et un atelier numérique.