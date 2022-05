Valérie TIPHONNET

BTS ASSISTANTE DE GESTION PME PMI ET TITRE PROFESSIONNEL DE COMPTABLE ASSISTANTE AVEC 5 ANS D'EXPERIENCE, ADAPTABILITE ET AUTONOMIE ACQUISES DANS PLUSIEURS AUTRES DOMAINES EN TANT QUE GERANTE ET AGENT DE VOYAGES (PRATIQUE DE L'ANGLAIS)



Mes compétences :

Paie Gestion des Ressources Humaines

SECRETARIAT ET BUREAUTIQUE

Comptabilité Générale

Commerciale

Voyages