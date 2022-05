Valerie TOBIA

Je suis animapathe, j’apaise les souffrances de l’âme. En tant que thérapeute holistique ce procédé de communication avec les animaux donne des résultats probants. Mes outils de communication avec les animaux sont la radiesthésie et la communication à distance sur photo. Il est un voyage surprenant que d'entrer en connexion avec l'animal et de s'apercevoir qu'il est un véritable miroir du compagnon humain. L'animal est un vrai maître thérapeutique pour l'humain.

Aujourd'hui, nous savons que les animaux sont des êtres sensibles, ils vivent la joie, la colère, la tristesse, le stress, l'amour, la peur, l'ennui, la solitude.

Nous savons que les émotions sont la source de notre état. Un déséquilibre émotionnel provoque très souvent un déséquilibre de nos énergies et donc engendre des pathologies ou troubles psychosomatiques, ce qui est vrai pour l’humain est vrai pour l’animal.

Quel est l’élément qui nous unit les uns et les autres ? C’est l’énergie universelle.

Grâce à cela, nous sommes tous liés, donc capables de communiquer entre nous dans un langage universel, celui du cœur à cœur, d’âme à âme.

La Communication animale est une forme de télépathie, une communication établie dans un langage non parlé. C’est vraiment un état subtil.

Je communique essentiellement à distance sur photo. Généralement, la personne me fait part de la problématique apparente chez l’animal, puis je mets en place les communications animales, réalisées sur plusieurs jours si nécessaire. La communication animale va me donner des détails sur ce que l'animal voit et ressent.

Dans quels cas la communication avec un animal est nécessaire ?

• Malpropreté

• Problèmes de peau (eczéma, dermatite, démangeaisons…)

• Léchage compulsif

• Changement au sein du cadre familial (arrivée d’un autre animal, arrivée d’un bébé ou d’un nouveau compagnon ou compagne ; déménagement)

• Adoption

• Préparation à une intervention chirurgicale ou euthanasie ou fin de vie

• Décès (contact avec un animal décédé)

• Traumas suite à un événement particulier (maltraitance, mauvaise approche, séparation brutale, agression…)

• Miaulement ou aboiements inhabituels

• Agressivité soudaine

• Perte d’appétit

• Peur du transport

• Otites chroniques

• Phobie

• Disparition

Communiquer avec un animal qui ne présente aucune problématique est aussi intéressant. Son compagnon humain peut lui demander s’il a des besoins particuliers, s’il aime ses jouets et sa nourriture, s’il est heureux dans cette famille…

Cela ne peut que renforcer la confiance, la complicité entre l’animal et l’homme.



Mes compétences :

Radiesthésie

Conseil en communication

Communication