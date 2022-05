Valérie TOULEMON

Ma fonction consiste à mettre en oeuvre et développer les relations entre Predica et les 6 Caisses Régionales du Crédit Agricole du Sud Ouest de la France.

Sur la clientèle des particuliers, professionnels et agriculteurs, interlocutrice unique, je suis en charge de faire la promotion des produits d'assurance Prévoyance, Retraite et Assurance Vie, contribuer a la mise en marché des nouvelles offres et à la définition des ambitions des caisses régionales

Très à l’aise dans la prise de parole en public, j’interviens de façon régulière dans des formations et des réunions en adaptant les techniques d’animations aux différents publics

Toujours aussi motivée par la fonction commerciale et managériale, je suis à l’écoute de toute opportunité nous permettant de travailler ensemble et de capitaliser sur mes talents



Mes compétences :

Organisation

Management d'equipe

Animation Commerciale

Autonomie

Leadership

Négociation commerciale

Assurances

Prise de parole en public